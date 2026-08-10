Renuncia presidente de la Comisión de Arbitraje y explican la razón

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó este lunes 10 de agosto la renuncia del presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, quien dejará su cargo al finalizar agosto.

Según informó la Federación, Osses presentó su renuncia de manera irrevocable luego de recibir y aceptar una oferta laboral.

Enrique Osses dejará el cargo a finales de agosto

La FCRF explicó que Enrique Osses continuará al frente de la Comisión de Arbitraje durante lo que resta del mes.

De esta manera, su gestión finalizará oficialmente al concluir agosto, tras el periodo en el que estuvo encargado de dirigir la Comisión de Arbitraje.

La Federación no detalló cuál es la empresa o institución que realizó la oferta laboral que llevó a Osses a tomar la decisión.

FCRF agradece trabajo de Enrique Osses

La Federación Costarricense de Fútbol agradeció a Osses por el trabajo realizado durante el tiempo que estuvo al frente de la Comisión de Arbitraje.

Además, destacó su aporte al desarrollo y fortalecimiento del VAR en Costa Rica, una de las áreas en las que tuvo participación durante su gestión.

¿Quién asumirá la Comisión de Arbitraje?

La FCRF todavía no anunció quién reemplazará a Enrique Osses como presidente de la Comisión de Arbitraje.

El organismo indicó que comunicará oportunamente quién asumirá la conducción de la Comisión y cuáles serán los pasos que seguirá para garantizar la continuidad de los procesos establecidos.

Por ahora, Osses permanecerá en el cargo hasta finales de agosto, cuando concluirá oficialmente su gestión.