Un 3-3 con sabor a derrota dejó a Costa Rica en la cuerda floja en la eliminatoria para el Mundial 2026.

El principal cuestionado de esta noche, Miguel el ‘Piojo’ Herrera, atendió a la prensa tras el juego, y despejó la duda sobre su permanencia en el puesto de entrenador. Acá un repaso de las respuestas.

¿Está dispuesto a dar un paso al costado?

“Sería lo más cobarde de mi parte, si la directiva toma la decisión , ellos tomar´ñan la decisión, pero yo estoy trabajando”. “No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente”.

El seleccionador mostró la autocrítica, y dijo no entender algunas situaciones dentro del campo, puntualmente en el juego de hoy.

“La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes una ventaja, pierdes la forma de juego, no entiendo qué pasa dentro de la cancha… Regalamos jugadas tontas”.

¿Quién es el responsable de la situación?

“Soy el responsable de esto, toda la culpa es mía, a mí me trajeron para que esto funcione y tiene que funcionar”.

¿Por qué los cambios después del 80′?

Tardaron muchísimo en llegar los cambios, eso hizo sentir la afición en el Estadio Nacional y en la cancha se sintió de la misma manera. Ante el cuestionamiento, el ‘Piojo’ comentó lo siguiente:

“Porque puede volver el equipo a tomar la batuta del juego, empezamos a llegar, empezamos a tener oportunidades, pero no las concretamos”.

Costa Rica suma apenas dos puntos tras dos juegos disputados de la eliminatoria.