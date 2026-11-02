Renueve su estilo con prendas frescas y versátiles

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Renovar el estilo con prendas frescas y versátiles permite lucir elegante sin esperar una ocasión especial.

Nataly Ramírez, de Cautiva Boutique, presenta opciones para los días más soleados y explica qué observar en la tela y el corte para elegir un vestido cómodo, cómo identificar los estampados que se adaptan al estilo personal y qué diferencias hay entre un diseño liso y uno estampado al combinarlo.

Además, la especialista detalla cómo transformar un mismo vestido para el trabajo o el fin de semana, qué largos favorecen según la estatura y qué accesorios dan personalidad sin recargar el conjunto.