Escrito por: Eduardo Troconis.

El delantero cubano Marcel Hernández aclaró que, a pesar de los rumores, todavía no ha recibido una oferta formal de renovación por parte del Club Sport Herediano, institución con la que finaliza contrato en diciembre próximo.

Hernández acumula hasta la fecha 51 partidos disputados con Heredia, en los que ha registrado 20 goles y 8 asistencias, 2 títulos y se ha consolidado como una de las piezas claves en la ofensiva del equipo.

La directiva del “Team” tiene previsto reunirse durante esta semana para analizar y definir una propuesta de continuidad para el artillero antillano. Mientras tanto, el jugador asegura que se mantiene enfocado únicamente en rendir dentro del terreno de juego.

En declaraciones recientes, Marcel fue claro al señalar que su relación con la institución es positiva, aunque aún sin avances contractuales concretos:

“Hemos conversado, tengo muy buena relación con el presidente, con los presidentes, con la junta, con todos, pero nunca ha habido una oferta formal. Han hecho eco de algo que no es. Estamos disfrutando el día a día, tengo contrato, estoy tranquilo, feliz y dándole un buen rendimiento al Herediano. Lo demás no me puede perturbar en lo absoluto”, afirmó el atacante.

Con la incertidumbre sobre su futuro, la expectativa se centra en la reunión de la directiva y en la posibilidad de que Hernández, uno de los goleadores más regulares del club en los últimos torneos, extienda su vínculo con los florenses.