Escrito por Eduardo Troconis

La continuidad de Celso Borges en la Liga Deportiva Alajuelense aún no está asegurada. Así lo confirmó Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, que aclaró que, aunque el mediocampista está contento en el club y mantiene un rol protagónico en el equipo, no existe un acuerdo cerrado sobre su permanencia.

“Celso es un histórico del país, ha tenido una carrera admirable y con él la relación es muy clara. Hemos conversado sobre sus planes a futuro, incluso personales, está muy claro que lo vamos a charlar al final del semestre”.

Vela reconoció que Borges no se ve en otro equipo y que su aporte dentro y fuera de la cancha sigue siendo fundamental.

“Hoy podría firmar en otro club, pero la realidad es que está contento con nosotros. Hemos charlado, no hay un acuerdo, no quiero mentir… estamos acordados de hablar más adelante, saber sus planes personales”, agregó.