Con la ayuda de varias prótesis corporales y faciales, la actriz se transformó en la asesina convicta Pamela Hupp para la miniserie The Thing About Pam.

A Renée Zellweger le encanta transformarse en sus personajes. La célebre actriz incluso habló sobre cómo su físico moldea su actuación.

“Es solo otra herramienta realmente, ¿no es así? Hacer que la presentación coincida con la narrativa”, dijo la actriz de 53 años refiriéndose a la miniserie The Thing About Pam. “Lo disfruto porque hace que sea más fácil trascender cuando estás contando la historia ese día. Me encanta porque se siente como un espacio seguro para esconderse”.

En The Thing About Pam, Zellweger estaba casi irreconocible gracias a una serie de prótesis faciales y corporales para transformarse en la asesina convicta Pamela Hupp, quien fue acusada en julio de 2021 de un asesinato salvaje y un complot de encubrimiento.

“Me gusta [transformarme a mí misma] porque el proceso es, cuando te estás preparando, es una especie de serie de objetivos en los que estás tratando de crear este espacio, donde puedes contar la historia, y eso es una gran parte de eso”, explicó la intérprete británica. “Y cuando comienza a unirse, puedes simplemente marcar las casillas a medida que te acercas más y más a lo que es, para crear este espacio para contar la historia. Así que se siente como, no sé, que tú hazlogrado lo que te propusiste hacer a medida que comienza a funcionar y es muy útil“.

La ganadora del Oscar también compartió que “se rió” la primera vez que se vio a sí misma como Hupp, “porque estaba asombrada. Estaba asombrada de lo que pudieron lograr, lo que Arian [Titán, quien diseñó las prótesis] pudo lograr con su equipo de genios”.

“Me impresionó que tuvieran tanto talento y que construyera estas piezas de la nada, simplemente las creó con su imaginación, tratando de crear una aproximación que fuera apropiada para contar esta historia y ser parte de eso fue realmente frio”, añadió.