Relatan últimos momentos de vida de hombre que asesinaron con candado chino

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Arsenio Hernández, amigo del hombre que murió por candado chino, relató los últimos momentos con vida del hombre, que quedó en tendido en media acera, frente a personas que pasaban caminando por el sitio.

Hecho ocurrió en Avenida 6, entre calles 8 y 10.

¿Quién es la víctima mortal del asesinato en San José?

Se trata de Asdrúbal López, un reconocido zapatero de la zona.

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Video del ataque contra el hombre

Según muestran imágenes, López caminaba por la acera, cuando se encuentra con dos sujetos, hace que va a ingresar a un establecimiento comercial y en ese momento ambos lo toman, uno de ellos del cuello, le hace un candado chino y el otro lo empieza a ‘bolsear’.

Sus últimos momentos de vida fueron muy traumantes para las personas que estaban en el lugar.

Últimos momentos de vida del hombre que murió por candado chino

Arsenio Hernández, amigo de la víctima mortal, llegó al lugar y trató de atender a Asdrúbal.

“Lo alcé porque me hacía con la boca como que pedía agua, entonces fui a buscar agua, pero ya no se la tomó, no volvió más”.

Hipótesis sobre el asesinato

La circunstancias alrededor de la muerte podrían tener relación con un nuevo celular que López había comprado.

“Parece que el señor se compró un telefonito, lo vieron y se lo quitaron”, dijo una vecina del sector.

¿Qué pasó con los sospechosos de asesinar a Asdrúbal?

Los sospechosos de acabar con la vida de Asdrúbal, se dieron a la fuga. Agentes judiciales se mantienen en investigación del caso.