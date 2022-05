Preparan una versión de película de terror de Winnie The Pooh donde da vida a un asesino en serie.

El oso más entrañable de los dibujos animados Winnie The Pooh dará un giro para protagonizar una película de terror como asesino serial junto a Piglet. Las imágenes que trascendieron de “Winnie the Pooh: Blood and Honey” (sangre y miel) muestran a Winnie y Piglet caminando en la noche hacia una joven que se relaja en una jacuzzi. En enero de este año quedaron liberados los derechos de autor sobre el libro original de Winnie, publicado en 1926. Por este motivo los guionistas ahora dan rienda suelta a su creatividad.

“Un oso y un cerdo vicioso”

El director escritor y coproductor de la película, Rhys Frake-Waterfield, adelantó que “Winnie the Pooh: Blood and Honey” contará la historia de Pooh y Piglet tras ser abandonados por su amigo Christopher Robin, quien partió rumbo a la universidad. Los dos cayeron en la locura y persiguen a adolescentes con la intención de asesinarlos de una manera sangrienta.

“Christopher Robin se aleja de ellos, y él no les ha dado comida, lo que hace la vida de Pooh y Piglet bastante difícil” explicó. “Porque han tenido que defenderse entre sí por tanto tiempo, que esencialmente se volvieron salvajes. Así que, han vuelto a sus raíces animales. Ya nos son amables: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren salir a buscar y encontrar presas” explicó su director.

Poco queda de los entrañables Winnie The Pooh y Piglet. (Foto: IMDB).

La película será una mezcla entre el horror y la comedia. Por ejemplo, el director explicó una de las imágenes de la película (en la galería de arriba) que muestra al par detrás de una víctima en un jacuzzi. “Ella está pasando un buen rato y entonces Pooh y Piglet aparecen detrás de ella, usan cloroformo, la sacan del jacuzzi y manejan un auto sobre su cabeza“, reveló. “Da miedo pero también tiene pedazos de risa porque hay tomas de Winnie Pooh en un auto y puedes verlo con sus pequeñas orejas detrás del volante y yendo lentamente hacia allá [para asesinarla]”.

Winnie The Pooh: Blood and Honey tendrá al Craig David Dowsett detrás de la máscara del oso. Actualmente, el filme se encuentra en etapa de edición. Sin embargo, Waterfield adelantó que gracias a la respuesta favorable del público a las imágenes publicadas a modo de adelanto van a acelerar el proceso para poder pasarla a la etapa de posproducción “lo más rápido posible”.

Además, Waterfield reveló que otros personajes, como Tigger, no aparecerían en la película. Esto vuelve a quedar en manos de los derechos de autor ya que Tigger, entre otros, aún no es parte del dominio público. Respecto al asno Igor, no aparecerá excepto su tumba, ya que sus amigos se lo comieron.