El reggaetonero puertorriqueño Zion fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, su equipo confirmó que el estado de salud del cantante es bastante reservado. Desde el centro médico informaron que el compositor de temas como “Zun da da” y “Fantasma” presenta múltiples traumas catalogados como de cuidado.

La producción del artista indicó que se brindarán actualizaciones sobre su condición médica conforme haya nueva información.