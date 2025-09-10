Escrito por: Eduardo Troconis.
La fecha FIFA finalizó en la noche de este martes. Con esto, el fútbol europeo estará de vuelta el fin de semana, con una cartelera llena de partidazos y cruces claves para definir lideratos y primeros puestos en cada liga.
Algunos de los principales atractivos son:
- Bayern vs Hamburgo en la Bundesliga
- Juventus vs Inter en la Serie A
- Real Sociedad vs Real Madrid en Laliga
- Barcelona vs Valencia en Laliga
- Manchester City vs Manchester United en la Premier League
Actualmente, los líderes de las top 5 ligas de Europa son Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Napoli y PSG.