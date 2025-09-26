Previo al duelo ante Pérez Zeledón del pasado fin de semana, Saprissa publicó que Warren Madrigal se incorporaría a los entrenamientos durante esta semana. En torno a eso giró gran parte de la conferencia de prensa con Vladimir Quesada, previo al duelo ante Cartaginés.

El entrenador morado respondió una pregunta que se hacen todos los morados previo al duelo:

¿Está Warren para jugar el domingo?

“Estamos muy contentos, Warren está muy bien, creo que su periodo de terapia, fisios, readaptación, después que se entregó a los preparadores físicos, ha sido muy bien llevado a cabo”, comenzó Quesada a explicar, ante la consulta sobre su posible regreso.

“Con respecto a si va a ser tomado en cuenta o no para la convocatoria, será un acuerdo, algo bien consensuado, que igualmente tenga que ver el departamento médico, el departamento físico y nosotros, y tomaremos entre todos una decisión”.

Luego, Vladimir soltó una frase que resume las dos anteriores, una respuesta más concreta al respecto: “Estamos muy contentos, pero tampoco vamos a arriesgar lo que Warren ha ganado hasta el momento”.

Sobre el duelo por el primer puesto ante Cartaginés

El DT del Saprissa destacó el momento que vive el club brumoso, a pesar de su más reciente derrota ante el Olimpia de Honduras.

“Se ha mostrado como un gran competidor, un equipo que está haciendo las cosas bien desde todo aspecto, y a pesar de que ayer no tuvo un buen resultado yo creo que tuvo un gran partido, entonces no esperamos nada menos el domingo”.

“Una de nuestras metas inmediatas es estar como estamos en este momento en zona de clasificación, pero igualmente una de las metas inmediatas es estar en el primer lugar, y el domingo se nos presenta la oportunidad”.