Regresa la Carrera de la Comunicación

Organizada por el Colegio de Periodistas.

La tradicional Carrera de la Comunicación regresa este año, organizada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, en un evento que busca promover el deporte y la sana competencia entre los profesionales de la comunicación y el público en general.

La carrera se realizará el próximo domingo 12 de septiembre en el Parque de la Paz, con categorías de 5K y 10K, y contará con la participación de periodistas, comunicadores y aficionados al atletismo.

La actividad también tendrá un componente solidario, ya que una parte de la inscripción será donada a una causa benéfica.