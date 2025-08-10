Escrito por: Eduardo Troconis.

Pumas UNAM se prepara para regresar a la actividad en la Liga MX con una noticia que entusiasma a su afición: el regreso de Keylor Navas a la portería. El guardameta tico se perdió el último compromiso del equipo en la Leagues Cup debido a una sanción, pero estará disponible para el choque de este fin de semana frente a Necaxa.

El encuentro corresponde a la jornada 4 del torneo, en el que Pumas no ha tenido el arranque esperado. Actualmente ocupan la posición 14 de la tabla, con apenas 3 puntos de 9 posibles, lo que hace que el duelo contra los Rayos sea clave para enderezar el rumbo.

La presencia de Navas no solo aporta seguridad bajo los tres palos, sino también liderazgo en un momento en el que el conjunto universitario necesita recuperar confianza y solidez defensiva.

El partido se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde la afición espera que el regreso de su portero estrella marque un punto de inflexión en la temporada y que Pumas pueda escalar posiciones en la clasificación.

El pitazo inicial está previsto para las 6:00 P.M. hora costarricense y local (CDMX).