Escrito por: Eduardo Troconis.

El Club Universidad Nacional (Pumas), afronta este martes una jornada clave en la Liga MX, donde se medirá ante Juárez, en condición de visitante, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 9:00 p.m. hora de Costa Rica. Keylor Navas, capitán del equipo, defenderá el arco en un momento determinante del torneo.

¿Cómo está Pumas en Liga MX?

Actualmente, Pumas marcha en la séptima posición con 13 puntos en 9 partidos, igualados con Pachuca y a solo tres unidades de la parte alta de la tabla (Tijuana y Tigres, con 16 puntos).

El encuentro ante Juárez representa una oportunidad de oro para escalar posiciones y afianzarse en la zona de clasificación.