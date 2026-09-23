Regresa el Gran Fondo Andrey Amador

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El Gran Fondo Andrey Amador regresa casi tres años después, según confirmó la organización del evento ciclístico.
El ciclista comenta que “del mal momento que me tocó vivir, casi los más duros de mi vida y poder volver para el Gran Fondo es increíble y ahí vamos a estar”.
El evento lleva el nombre del ciclista costarricense Andrey Amador y reúne a pedalistas de diferentes categorías.
El evento lleva el nombre del ciclista costarricense Andrey Amador y reúne a pedalistas de diferentes categorías.