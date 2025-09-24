Escrito por: Eduardo Troconis.

Tras la derrota de Alajuelense ante Motagua en la Copa Centroamericana en la noche del martes, Celso Borges dio una declaración relacionada con un posible regreso a la Selección Nacional.

¿Qué dijo el mediocampista?

“Estamos ahí, vamos a ver qué sucede”, dijo Borges al ser consultado sobre una eventual convocatoria a ESPN.

Sobre el rendimiento de La Sele

Hace un par de semanas, durante una transmisión en el canal de YouTube “Qué Parida”, junto a su padre, Alexandre Guimaraes, Celso analizó los últimos partidos de La Sele:

“Está difícil, es difícil a nivel de resultado. A nivel de juego se ha mantenido bastante bien. El partido me gustó, lo que no me gustó es empatar un partido en casa. Los veo que están queriendo, que están con actitud”.

Los próximos partidos eliminatorios donde Borges podría volver

9 de octubre: visita a Honduras.

13 de octubre: recibe a Nicaragua.

La pre lista de Miguel Herrera está próxima a llegar y Celso Borges podría ser una de las novedades.