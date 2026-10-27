¿Regresa Brandon Aguilera a La Sele? Bryan Ruiz se pronunció al respecto

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Confianza, quizá esa sea la palabra que defina la primera conferencia de prensa de Bryan Ruiz como seleccionador nacional.

Ruiz transmitió eso con sus declaraciones hacia la prensa, pero también a algunos jugadores que respaldó con declaraciones. Uno de ellos fue el mediocampista Brandon Aguilera.

¿Qué dijo sobre Aguilera?

Lo primero, indicó que ya conversó con él. Contó una anécdota de los inicios de Brandon, pero también desveló algunos consejos que le brindó.

“Se que ha tenido momentos duros en selección, bastante fuertes y muy criticados, pero yo sí siento que dentro de ese cambio generacional tan brusco se le dio una responsabilidad muy grande, que él todavía no estaba listo para asumir”, indicó para iniciar.

Aguilera apenas regresa de una muy larga lesión en su rodilla, tiene un mes de estar entrenando con el Rio Ave de Portugal, y aún no regresa a las canchas. Su regreso está para el próximo mes de noviembre, o bien, principios de diciembre.

Bryan contó sobre la posibilidad de que Aguilera regrese y le dio su voto de confianza utilizando una comparación consigo mismo.

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“Yo sé que la pasó mal en selección, yo también la pasé mal. Hubo mucha crítica hacia mi persona, pero son cosas que pasan en el fútbol, que tenga la confianza”, manifestó.

Ruiz dijo que, en caso de volver, intentará pedirle las cosas que sabe hacer en cancha, y rodearlo de buenos elementos para que regrese en buen nivel.