Reglas para calcular el impuesto a la importación de vehículos cambiaron

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Parque Simón Bolívar reabrirá sus puertas este sábado 3 de octubre para celebrar el Día Internacional del Café, con una actividad que se realizará de 10 a.m. a 4 p.m.

La jornada incluirá degustaciones, gastronomía, música en vivo, vinilos, recorridos por San José y el Campeonato Nacional de Chorreadores, con entrada gratuita para todos los asistentes.

El parque inició una nueva etapa tras el cierre del zoológico en mayo de 2024, con miras a convertirse en un parque natural urbano que ofrezca espacios de recreación y esparcimiento para las familias.