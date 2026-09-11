Registraron más de 100 sismos en las últimas 24 horas

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

En 24 horas el Pacífico Sur registró más de cien sismos, todos situados cerca de Osa, según informó el Ovsicori, en una jornada de intensa actividad sísmica que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de la región.

El evento principal tuvo una magnitud de 5.5 grados y una profundidad de 14 kilómetros, registrado a las 2:26 a.m., y el movimiento obedeció a la deformación de la placa Cocos, según los expertos del observatorio vulcanológico.

La zona sur cuenta con alto potencial para generar fuertes terremotos y Osa registra seis terremotos en la historia, con magnitudes que oscilaron entre los 6.4 y 7.3 grados, por lo que existe un monitoreo constante del lugar.