Registraron más de 100 sismos en las últimas 24 horas

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En 24 horas el Pacífico Sur registró más de cien sismos, todos situados cerca de Osa, según informó el Ovsicori, en una jornada de intensa actividad sísmica que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de la región.
El evento principal tuvo una magnitud de 5.5 grados y una profundidad de 14 kilómetros, registrado a las 2:26 a.m., y el movimiento obedeció a la deformación de la placa Cocos, según los expertos del observatorio vulcanológico.
La zona sur cuenta con alto potencial para generar fuertes terremotos y Osa registra seis terremotos en la historia, con magnitudes que oscilaron entre los 6.4 y 7.3 grados, por lo que existe un monitoreo constante del lugar.