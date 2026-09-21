Registran más de 50 temblores en las cercanías del Volcán Irazú

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

En solo 4 horas y media se registraron más de 50 temblores en las cercanías del Volcán Irazú, en un enjambre sísmico que ha llamado la atención de los expertos y de las autoridades.

Los especialistas analizan cómo se da este enjambre sísmico y cuáles son las diferencias con un sismo normal como los que se han dado anteriormente en la zona, según la información proporcionada por el Ovsicori.

La actividad sísmica se mantiene bajo monitoreo constante por parte de los vulcanólogos, quienes no descartan que se sigan presentando réplicas en las próximas horas.