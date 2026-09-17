Registran fuerte temblor de 6.5 en Alaska

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Un fuerte temblor de magnitud 6.5 sacudió este jueves una región de Alaska, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:19 a. m., hora de Costa Rica, y tuvo una profundidad de 111,7 kilómetros.

El epicentro se ubicó aproximadamente 165 kilómetros al oeste de Nikolski, Alaska, de acuerdo con los datos del USGS.

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Alaska forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico

El sismo ocurrió en una zona que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra una gran actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico.

Por el momento, la información disponible corresponde a los datos iniciales del movimiento registrados por el USGS.