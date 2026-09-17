Registran fuerte temblor de 6.5 en Alaska

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Un fuerte temblor de magnitud 6.5 sacudió este jueves una región de Alaska, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico ocurrió a las 11:19 a. m., hora de Costa Rica, y tuvo una profundidad de 111,7 kilómetros.
El epicentro se ubicó aproximadamente 165 kilómetros al oeste de Nikolski, Alaska, de acuerdo con los datos del USGS.
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El sismo ocurrió en una zona que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra una gran actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico.
Por el momento, la información disponible corresponde a los datos iniciales del movimiento registrados por el USGS.