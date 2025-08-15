El maquillaje se convierte en un regalo de confianza cuando la experta Ama Caliva personaliza labiales y delineados para cuatro madres, eligiendo tonos que van desde nude hasta rojo intenso según su estilo.

Con técnicas higiénicas (uso de brochas individuales) y productos de larga duración como el lipstick Powerstay, demuestra que realzar la belleza natural no requiere horas frente al espejo.

Este segmento en vivo reveló cómo pequeños detalles como un gloss centelleante o rubor en tonos melocotónpueden revitalizar el rostro para ocasiones especiales.