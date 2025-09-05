Escrito por: Eduardo Troconis.

Una reforma a la Ley General de Salud busca reducir la contaminación sonora en Costa Rica con un paquete de medidas más estrictas. La propuesta, que se analiza en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, establece multas graduales y hasta la cancelación de permisos de funcionamiento para quienes insistan en violar la normativa.

Además, la iniciativa faculta a la Fuerza Pública para intervenir directamente en la atención de denuncias por exceso de ruido, lo que permitiría agilizar los procesos de control y fiscalización.

Según los expertos, los recursos recaudados por concepto de sanciones serán destinados a programas de mitigación del ruido en las comunidades más afectadas. La reforma pretende no solo proteger la salud de la población, sino también mejorar la productividad en espacios de trabajo al garantizar ambientes más saludables y silenciosos.