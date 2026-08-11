Reestructuración de bandas criminales tras captura de alias “Diablo” provocan muertes en Limón

La reestructuración de las organizaciones criminales tras las capturas de alias “Diablo” y alias “Tan” ya provoca el correr de la sangre en la provincia de Limón, donde en tan solo tres días se han registrado seis asesinatos, cinco de ellos vinculados al crimen organizado.

Los homicidios responden a la disputa por el control de las rutas y territorios que han quedado vacantes tras la caída de estos líderes, desatando una ola de violencia que mantiene en zozobra a la provincia.

Las autoridades han reforzado los operativos en la zona para intentar frenar la escalada de violencia y evitar que se sigan cobrando más vidas inocentes.