Reelección de Carlo Díaz generó reacciones divididas en la Asamblea Legislativa

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La reelección de Carlo Díaz como Fiscal General de la República generó reacciones divididas en la Asamblea Legislativa, donde los diputados de oposición celebraron su continuidad.

Los legisladores opositores señalaron que su permanencia fortalece la democracia y la independencia de poderes, tras una votación unánime.

Abril Gordienko, diputada del PUSC, felicitó al fiscal y destacó que el respaldo de la Corte demuestra un trabajo de gran profesionalismo, efectividad y eficiencia.

En contraste, Kattia Calvo, diputada del PPSO, cuestionó la capacidad y la ética del funcionario y mencionó casos de favorecimiento a parejas sentimentales.

Antonio Trejo, diputado del Frente Amplio, afirmó que al fiscal le corresponde ganarse la reelección persiguiendo a los corruptos y la delincuencia organizada.

El oficialismo cuestionó su capacidad para desempeñar el cargo durante los próximos cuatro años.