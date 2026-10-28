Proyecto para permitir la reelección continua genera debate en la sociedad

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El proyecto para permitir la reelección continua del presidente de la República genera debate en la sociedad, con opiniones a favor y en contra entre la ciudadanía consultada en calle.

El diputado José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano, confirmó que la reforma requiere 38 votos en el Congreso para aprobarse en primer debate, y explicó que la reforma constitucional que estableció el referéndum prohíbe llevar este tipo de iniciativas a esa vía sin antes contar con esos 38 votos en la primera legislatura.

La iniciativa, presentada por Pueblo Soberano con el respaldo de 31 firmas de diputados integrantes, busca una modificación al artículo 132 de la Constitución Política para eliminar por completo el período de espera de ocho años que debe tener un expresidente antes de volverse a postular, así como la imposibilidad de los vicepresidentes para ser candidatos a la presidencia si ejercieron como tal dentro de los últimos 12 meses anteriores a la elección.