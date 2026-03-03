Reduzca el estrés con la rutina Step mientras se divierte y baja de peso

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El step se consolida como una de las rutinas más completas para trabajar el corazón, las piernas y el core, y también para bajar de peso.

Con un circuito interválico que combinaba push-ups y sentadillas profundas, los expertos demostraron cómo esta actividad mejora la resistencia cardiovascular y fortalece grupos musculares clave.

La ventaja del step es su adaptabilidad: quienes no tienen la plataforma pueden usar gradas o cualquier superficie elevada. Además, al ser de bajo impacto, es ideal para personas en recuperación física, siempre que se realice con progresión y supervisión.