Reduzca el estrés con la rutina Step mientras se divierte y baja de peso

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El step se consolida como una de las rutinas más completas para trabajar el corazón, las piernas y el core, y también para bajar de peso.
Con un circuito interválico que combinaba push-ups y sentadillas profundas, los expertos demostraron cómo esta actividad mejora la resistencia cardiovascular y fortalece grupos musculares clave.
La ventaja del step es su adaptabilidad: quienes no tienen la plataforma pueden usar gradas o cualquier superficie elevada. Además, al ser de bajo impacto, es ideal para personas en recuperación física, siempre que se realice con progresión y supervisión.