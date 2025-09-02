Jeyland Mitchell cambió de aires en el fútbol europeo. El defensor tico ahora es jugador del Sturm Graz de Austria en condición de préstamo, con opción a compra no obligatoria.

A pesar de no tener tantos minutos (apenas 199 con el primer equipo), los aficionados no se tomaron de la mejor manera la salida del nacional.

La reacción de los aficionados

Reclamos en comentarios, esa fue la tónica de la publicación en la que se anuncia la salida de Mitchell hacia el Sturm Graz. Algunos pocos son reclamos de los mismos aficionados nacionales, pero en su gran mayoría son realizados en holandés.

Acá algunos de los comentarios traducidos:

“Hubiera preferido verlo quedarse… Lástima que no consiguió minutos de juego”😕

“Nunca entendí por qué este tipo nunca tuvo una oportunidad”

“Todos los fans querían que se quedara. Alguien luchando por el logo en su pecho. Qué mal”

“Me divertí mucho, lo voy a extrañar”

“Solo tienes que darle a este chico otra oportunidad…”

“Esta no la entiendo…”

“Esto es realmente una vergüenza😒”

La bienvenida en Austria

Muchos comentarios ticos, de personas de Austria y de la misma afición del Sturm Graz le dieron la bienvenida al tico. Algunos con duda, otros con buena intención, e incluso preguntando por su estado tras la lesión.

¿Qué tan bueno es ese equipo?

Ganó cinco veces la Bundesliga de Austria, siete veces la Copa local, tres Supercopas. Disputó en cuatro oportunidades la UEFA Champions League, y en esta ocasión jugará la Europa League, en donde enfrentará al Feyenoord, exequipo de Mitchell.