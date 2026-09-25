Red de carteristas y ladrones se moviliza en el centro de San José

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Una red de carteristas y ladrones se moviliza por el centro de San José, según la información proporcionada por las autoridades.

Las autoridades tendrían identificados a varios grupos que operan en la capital, dedicados al robo de pertenencias de los transeúntes.

Sobre un último hecho violento, Marcelo Solano, Director de la Policía Municipal SJ, afirma que “es una zona muy concurrida y evidentemente hay una gran cantidad de testigos presenciales que observaron lo que estaba ocurriendo”.