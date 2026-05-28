La millonaria suma que tuvo que pagar la UCR tras daños de estudiantes a su rectoría

La millonaria suma que pagó la Universidad de Costa Rica (UCR) por daños de estudiantes en la rectoría asciende a 35 millones de colones.

El inmueble, liberado hace 15 días, presentó paredes rayadas, ventanales rotos y daños en puertas y pisos. Los trabajos de reparación incluyeron 21 millones en pintura y mano de obra, más 14 millones para restablecer seguridad y tránsito en el edificio.

Además, el Consejo Universitario pidió al rector Carlos Araya valorar acciones legales y administrativas contra los señalados. Sin embargo, un sector de estudiantes afirmaron “no estar de acuerdo con las sanciones”.