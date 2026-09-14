Recorrido de la antorcha de la independencia: siga aquí la transmisión en vivo

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La antorcha de la independencia ya recorre las calles de la Gran Área Metropolitana. Decenas de estudiantes a nivel nacional cargan el fuego de la libertad y usted puede seguir la transmisión en vivo.

El Ministerio de Educación Pública transmite, en este momento, el recorrido en tiempo real de la antorcha, mediante un seguimiento con cámaras desde su Facebook.

Al ser las 10:30 de la mañana, el fuego llegó a la comunidad de Naranjo, ahora marcha rumbo a Sarchí, Grecia, Poás y posteriormente Alajuela.

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La transmisión

Algunos momentos destacados

Zonas de difícil acceso, o historias conmovedoras marcan el recorrido hasta el momento. Tal es el caso de la Escuela indígena Boko Bata circuito 10 Ujarras de la Dirección Regional Grande del Térraba.

También, el momento en el que la llama llegó a la Escuela unidocente La Ilusión, que tiene 4 estudiantes, uno de transición, uno de segundo grado y dos de sexto! Desde la DRE Peninsular.