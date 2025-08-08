RECOPE desarticuló dos tomas ilegales de combustible en Barranca de Puntarenas, donde una banda robaba 32 mil litros mensuales mediante túneles clandestinos.
Durante el operativo, detuvieron a tres sujetos que transportaban 22 “pichingas” con combustible, mientras en la bodega hallaron 20 más y un inhibidor de señal para evadir controles.
Esta misma zona fue escenario en agosto de otro hurto similar. La entidad solicita a vecinos llamar a la línea 1002, en caso de tener sospechas por robo de combustible.