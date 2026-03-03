Recope advierte que si conflicto en Medio Oriente se extiende, subirán de precio los combustibles

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos encendió las alarmas en los mercados energéticos globales tras el ataque a tres buques cerca del estrecho de Ormuz durante el fin de semana, una ruta estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.

Irán advirtió a las embarcaciones que eviten cruzar el estrecho, lo que generó un impacto inmediato en los precios internacionales del crudo, que según Recope registraron un aumento de hasta un 8%.

Aunque los países de la OPEP habían anunciado un incremento moderado en su producción para abril de 2026, los mercados están reaccionando principalmente a la incertidumbre geopolítica y a posibles interrupciones logísticas en esta ruta vital.

De mantenerse esta tendencia al alza, la refinadora costarricense anticipa que el aumento se trasladará a los precios de las gasolinas y el diésel en el país, donde actualmente cuatro de cada diez colones del precio final corresponden a la adquisición del producto importado.