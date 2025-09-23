La Fiscalía General del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, conocidos artísticamente como B-King y DJ Regio Clown. Ambos fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, tras varios días desaparecidos.

Los artistas habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, luego de que se perdiera rastro de ellos en un gimnasio de Polanco, una zona exclusiva de la Ciudad de México. Su última presentación se había realizado el 14 de septiembre en la discoteca ElectroLab, donde formaban parte de una serie de conciertos programados.

Las autoridades mexicanas no han dado detalles sobre los posibles responsables ni sobre las circunstancias del doble homicidio. Fue hasta el 17 de septiembre que los cuerpos fueron localizados en Cocotitlán y posteriormente identificados por familiares.

El proceso de repatriación de los restos comenzó este martes, para que puedan ser sepultados en su país natal.

¿Quiénes eran los músicos colombianos asesinados en México?

Bayron Sánchez Salazar (B-King)

Tenía 31 años, era originario de Santander y residía en Medellín. Reconocido en la escena de la música urbana, colaboró con figuras del género como la DJ Marcela Reyes, quien además fue su expareja. Tras el crimen, Reyes denunció haber recibido amenazas de personas que la acusan sin pruebas de estar relacionada con el asesinato, lo cual ella negó categóricamente.

Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown)

De 35 años y natural del Valle del Cauca, se desempeñaba como productor musical y era considerado el socio más cercano y asesor principal de B-King.

La noticia ha conmocionado al mundo artístico en Colombia y México, donde seguidores y colegas han expresado su indignación y dolor en redes sociales.