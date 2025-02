El tenista italiano Jannik Sinner llegó a un acuerdo con la WADA y será suspendido por tres meses, desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo. Ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar un juicio largo y costoso.

Esta situación se da porque Sinner dio positivo en un control antidopaje en marzo de 2024. El tenista se perderá los torneos de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid y Roma.

Pese a que dijo que se había esclarecido que no obtuvo ventaja competitiva, sí se hizo responsable de las acciones de todo su equipo.

“Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base, he aceptado la propuesta de resolver este procedimiento con una sanción de tres meses”, agregó en un comunicado de prensa.

El jugador ostenta el primer puesto en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).