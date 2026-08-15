Reconocido cantante recibe tratamiento por pérdida de audición

V, integrante de BTS, reveló que enfrenta una importante pérdida de audición en uno de sus oídos y que actualmente recibe tratamiento médico.
Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, contó durante una transmisión en vivo que lleva más de dos años lidiando con problemas auditivos. Según explicó, actualmente escucha con normalidad por uno de sus oídos, mientras que en el otro conserva aproximadamente un 30% de la audición.
V aseguró que el problema comenzó después de experimentar dolor en el oído y que su audición posteriormente disminuyó. Además, explicó que la situación empeoró durante su servicio militar en Corea del Sur.
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El cantante señaló que ha estado tomando medicamentos, asistiendo al hospital y que continúa bajo tratamiento médico para atender la condición.
La confesión tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque el artista ha continuado presentándose junto a BTS durante su actual gira mundial.