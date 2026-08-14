Reconocido cantante Mexicano se gradúa de secundaria a sus 51 años

El reconocido cantante mexicano Christian Castro sorprendió a sus seguidores al anunciar su graduación de secundaria a los 51 años, luego de dedicar dos años y medio a estudios a distancia que le permitieron obtener su título académico después de décadas de postergar su formación por su carrera artística.

El artista, que alcanzó la fama desde joven, decidió retomar sus estudios como parte de un compromiso personal con su educación, completando exitosamente el programa académico que le otorgó su certificado de bachiller.

La institución educativa destacó su dedicación y esfuerzo, reconociéndolo con la medalla al mérito como alumno destacado por su desempeño y perseverancia en esta etapa de su vida.