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Un reconocido bar, ubicado en el barrio La California, anunció su cierre definitivo tras 12 años de historia. Dieron a conocer la noticia por medio de redes sociales.
Mediante un comunicado de prensa, CASA House of Beers, anunció su cierre definitivo, con un comunicado lleno de recuerdos y sentimientos.
“Agradeciendo por los buenos momentos, los buenos amigos, las buenas experiencias y la cantidad enorme de cultura que pasó por esta Casa“, detalló la página del bar.
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“12 años pasaron rápido, cambiaron vidas, conocimos cosas nuevas, personas, personajes, artistas, gestión cultural, cerveza artesanal y cerveceros con sueños, metas y ganas de trabajar, cambiaron muchas cosas, pasamos una pandemia y con ella estuvimos de moda por segunda vez”.
“Este lugar se hizo para nuestro entorno urbano, sus usuarios y habitantes, planteando que una luz encendida hace más seguro un trayecto y segmento en la vía pública, con la idea clara de que las ciudades no se desarrollan sólo de día, la noche forma parte importante del desarrollo socioeconómico y cultural de las grandes ciudades”.
Describen al local como un lugar alternativo, donde sonó música que no aparecía en otros lugares, un “referente en San José”.
Enviaron una invitación a sus clientes para despedir el lugar, que según aseguran fue importante para toda una generación.