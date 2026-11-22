Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un reconocido bar, ubicado en el barrio La California, anunció su cierre definitivo tras 12 años de historia. Dieron a conocer la noticia por medio de redes sociales.

¿Cuál es el reconocido bar que cierra?

Mediante un comunicado de prensa, CASA House of Beers, anunció su cierre definitivo, con un comunicado lleno de recuerdos y sentimientos.

Tomado de: Google Maps.

“Agradeciendo por los buenos momentos, los buenos amigos, las buenas experiencias y la cantidad enorme de cultura que pasó por esta Casa“, detalló la página del bar.

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Mensaje de la administración del local

“12 años pasaron rápido, cambiaron vidas, conocimos cosas nuevas, personas, personajes, artistas, gestión cultural, cerveza artesanal y cerveceros con sueños, metas y ganas de trabajar, cambiaron muchas cosas, pasamos una pandemia y con ella estuvimos de moda por segunda vez”.

“Este lugar se hizo para nuestro entorno urbano, sus usuarios y habitantes, planteando que una luz encendida hace más seguro un trayecto y segmento en la vía pública, con la idea clara de que las ciudades no se desarrollan sólo de día, la noche forma parte importante del desarrollo socioeconómico y cultural de las grandes ciudades”.

Describen al local como un lugar alternativo, donde sonó música que no aparecía en otros lugares, un “referente en San José”.

Invitación

Enviaron una invitación a sus clientes para despedir el lugar, que según aseguran fue importante para toda una generación.