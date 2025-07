El actor Malcolm‑Jamal Warner, reconocido por su papel como Theo Huxtable en la icónica serie El show de Bill Cosby, falleció ayer, 20 de julio de 2025, por un ahogamiento accidental, mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Cocles de Limón, en Costa Rica.

Warner, nació el 18 de agosto de 1970 en Nueva Jersey, saltó a la fama aún adolescente gracias a su papel protagónico en la serie, lo que le valió una nominación al Emmy en 1986.

Continuó su carrera como protagonista en series como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, y roles más recientes en Major Crimes, Suits, The Resident y 9‑1‑1.

Además de actuar, Warner se destacó como músico, y formaba parte de la banda funk-rock Miles Long, con la que ganó un Grammy en 2015 por la canción “Jesus Children”.

El actor estaba casado y tenía una hija.