La empresa Cementos Progreso abrió 23 plazas laborales en los sectores de Alajuela, Guanacaste y Esterillos, esto como parte de su expansión en el país.

Pueden participar personas con o sin experiencia.

¿Cuáles son los puestos disponibles en Cementos Progreso?

Los puestos que buscan son conductor de mixer, conductor de camión pesado, operador de bomba, montacarguista, técnico de mantenimiento y laboratorista de concreto.

Para los aspirantes a puestos de conductor de equipo pesado, la empresa ofrecerá formación y entrenamiento técnico especializado, incluso a los que no cuenten con experiencia previa.

Plazas vacantes

Si desea consultar las plazas vacantes, puede visitar el LinkedIn de la empresa, donde está toda la información.