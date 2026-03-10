Recomendaciones para mejorar el equilibrio y la coordinación

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La fisioterapeuta Marian Chaves demostró ejercicios simples que los adultos mayores pueden realizar en casa usando una silla como apoyo.

“Lo primero que pueden hacer es llevar la rodilla al pecho, siempre con cuidado y sosteniéndose de la silla”, explicó.

También mostró aperturas laterales de cadera para trabajar la coordinación del tren inferior. La especialista recomendó que un familiar o cuidador esté cerca para supervisar y evitar accidentes.

“Si la persona no se ha movido nada, puede empezar con 8 a 10 repeticiones mientras ve el programa”, sugirió. El objetivo es mejorar la movilidad, la fuerza y prevenir caídas, siempre progresando según la capacidad de cada persona.