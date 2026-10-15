Viernes Negro y Navidad: recomendaciones del MEIC antes de gastar su dinero

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Ante la llegada de la temporada de Viernes Negro y Navidad, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) brindó una serie de recomendaciones para que los consumidores aprovechen las ofertas sin comprometer sus finanzas.

¿Qué debe tomar en cuenta antes de comprar?

El MEIC recomienda planificar las compras con anticipación, elaborar una lista de necesidades y establecer un presupuesto. Además, aconseja comparar precios en distintos comercios, ya que un descuento anunciado no siempre representa el precio más económico.

También es importante verificar que las promociones indiquen claramente el precio anterior, el nuevo precio, la vigencia y las condiciones para acceder al beneficio.

Cuidado con las compras a crédito y por Internet

Antes de financiar las compras, el consumidor debe revisar las tasas de interés, las comisiones y el costo total que pagará. Una cuota mensual baja no significa necesariamente que el producto sea más barato.

En las compras por Internet, el MEIC recomienda verificar los datos del comercio, el precio final, los costos de envío y el plazo de entrega, así como desconfiar de ofertas demasiado atractivas que exijan pagos inmediatos sin garantías suficientes.

¿Qué pasa si necesita hacer un reclamo?

La institución aconseja conservar las facturas, los comprobantes de pago y la publicidad de las promociones, incluidos los correos de confirmación y las capturas de pantalla de las compras digitales.

Asimismo, recuerda que los derechos del consumidor se mantienen durante las temporadas de descuentos y recomienda revisar las condiciones de los sistemas de apartado, especialmente qué sucede con el dinero abonado si no se logra completar el pago.

El MEIC enfatiza que una buena compra no consiste únicamente en pagar menos, sino en adquirir lo necesario a un precio conveniente y con información clara sobre las condiciones de la oferta.