Recolectores de basura en Limón salvaron la vida de unos cachorros, que pudieron haber fallecido producto de asfixia en bolsas plásticas.

Hechos

Durante su jornada escucharon ruidos extraños en dos bolsas de basura de desecho y decidieron revisarlas. Para sorpresa de todos, encontraron a dos perritos encerrados en doble bolsa plástica a punto de morir.

La Municipalidad de Limón destacó el rápido accionar de estas personas.

Acciones al respecto

“La Oficina de Bienestar Animal, estaría interponiendo la debida denuncia el ente correspondiente“, escribió el municipio en la publicación.

Añadieron que repudian toda forma de maltrato y crueldad animal.