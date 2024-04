Faltas de comunicación, fallas en el sistema informático, registros de estudiantes incompletos y cancelaciones a última hora, son parte de los reclamos que hace la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) hace al Ministerio de Educación Pública (MEP), con respecto a la realización de las pruebas estandarizadas.

Tal es el caso del Instituto Pedagógico EUPI, en Nicoya. No se pudo remitir la prueba de Estudios Sociales de primaria, debido a fallas en el sistema.

“Debieron esperar una o dos horas para iniciar la prueba, dado que el link que enviaba el ministerio no funcionaba“, comentó Eugenia Ovares, del Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP).

Ovares indicó que los sistemas de la pruebas estandarizadas también estaban desactualizados, no aparecían algunos estudiantes que ingresaron al centro educativo desde el año pasado.

“Cuando no hay comunicación no puede haber éxito. Por lo menos en mi caso, cuando yo vi que los estudiantes no estaban en el padrón tres días antes, envíe un correo a varias instancias del ministerio diciendo el lunes comienzan las pruebas y no tenemos ninguna información“, comentó Ovares.

Consultamos desde inicio de semana, una respuesta por parte de las autoridades con respecto al tema de las pruebas estandarizadas al MEP, al cierre de esta nota no recibimos ninguna respuesta.