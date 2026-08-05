Rechazan proyecto de ley que busca eliminar pensión de expresidentes.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto de ley que buscaba eliminar la pensión que reciben los expresidentes de la República, iniciativa presentada por el Frente Amplio, que ahora critica duramente la decisión de los diputados oficialistas y de una legisladora del Partido Liberación Nacional que votaron en contra.

Los opositores anunciaron que presentarán un informe con el objetivo de evitar que el proyecto sea archivado definitivamente, buscando mantener viva la discusión en el plenario legislativo.

La propuesta del Frente Amplio generó un intenso debate sobre los beneficios económicos que reciben los exmandatarios, un tema que ha sido recurrente en la agenda política costarricense. La decisión de la comisión representa un revés para las aspiraciones de quienes impulsan la eliminación de esta prestación.