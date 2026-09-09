Recetas para la niñez que conquistarán su mesa

Pizzas dulces, pizzas saladas y una receta perfecta para consentir al niño que todos llevamos dentro son las propuestas culinarias para celebrar el Día de la Niñez costarricense.

La chef Alexandra Vargas Murillo explica que la clave está en la masa, recomendando un tipo específico para que quede perfecta y ofreciendo trucos para que los ingredientes dulces no la humedezcan.

La chef comparte la temperatura y el tiempo de horneado ideales, y advierte sobre los errores más comunes al hacer pizza en casa, invitando a los niños a participar en la preparación de forma segura y disfrutar de una experiencia culinaria en familia.