Recetas con canela para conquistar desde el primer bocado

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Hay aromas que no necesitan presentación y el de la canela recién horneada es uno de ellos, pues entre trenzas, arrollados y panes esponjosos se esconden los secretos para que cada bocado sea irresistible.

El chef José Ignacio Benavides, del restaurante Casa Vieja, explica qué hace que un pan de canela quede suave, esponjoso y con ese aroma tan característico, y cuáles son las diferencias entre la masa de una trenza de canela y la de un arrollado.

El especialista detalla qué ingredientes se necesitan para preparar estas delicias en casa y cómo influye el tipo de canela en el sabor y el aroma de la repostería.