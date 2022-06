Amigos y familiares de Ricardo Gutiérrez “ROJO”, músico que falleció tras ser atropellado en un accidente de tránsito en Alajuela, realizarán un concierto en su honor.

“Esta es una de las mejores formas de rendirle tributo a una persona que para los que lo conocieron sabían lo apasionado, alegre y virtuoso que era “ROJO” simplemente era un genio en todo lo que hacía. Entonces como dice una canción muy famosa ” El mejor recuerdo, es una simple canción para alguien que ya no está” Luis Gutiérrez, hermano de “ROJO” y baterista de No Way Out

Para Punkzoña, grupo al que perteneció Gutiérrez, el tributo es una forma de homenajear a su gran amigo y que, lo recordarán por siempre.

“Es lo que se hace le hace a un amigo y que todos puedan darle un hasta pronto como a “ROJO” le hubiera gustado, en una tarima”, detalló Paulo Santiago, conocido como “Camboyano”, vocalista de Punkzoña.

Tributo

El evento será el próximo 1 de julio en el bar Portonovo en Belén, a partir de las 6:30 de la tarde y la entrada tendrá un costo de 5 mil colones.

El dinero recaudado en el concierto, será destinado a la familia del guitarrista.

“Nos llena de muchísima alegría y es un gran consuelo para la familia saber que Ricardo era una persona muy querida y que de verdad marco huella en la vida de muchas personas. No tenemos palabras para agradecer el apoyo y acompañamiento que nos han brindado todas las personas que lo conocían, es algo que nos hace sentir mucha paz y fortaleza en todo este proceso de luto”. Luis Gutiérrez.

Los grupos que se presentarán serán, Solocarne, Endemia, No Way Out (Banda de dos de los hermanos de ROJO) y Punkzoña.

Punkzoña

La banda de Punk Rock, continuará tocando en honor a Gutiérrez; para ellos es un gran cambio que asumirán unidos y fortaleciéndose entre ellos.

“Vamos a seguir más unidos que nunca, además Rojo nunca hubiera querido que paremos, PUNKZOÑA era su proyecto de vida en conjunto con nosotros“, informó Santiago.

Accidente

El incidente ocurrió el viernes 3 de junio en el sector de La Cañada, Alajuela, cuando Gutiérrez esperaba el bus en una parada.

Un conductor aparentemente realizó un falso adelantamiento, se topó de frente un vehículo 4×4 y lo colisionó. Este carro, se fue hacia la acera y atropelló a tres personas que estaban en la parada, dentro de ellas “ROJO”.

Gutiérrez permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital México, donde falleció el 10 de junio.

