Realizan múltiples allanamientos contra familia vinculada con el tráfico de drogas

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial ejecutan nueve allanamientos simultáneos en Guácimo de Limón contra una estructura familiar sospechosa de tráfico de drogas.

La operación, que inició a las cuatro de la madrugada, cuenta con el respaldo de la Brigada Operacional de Apoyo.

Las propiedades intervenidas se ubican en la localidad de Carambola, en Villafranca de Guácimo.

La Unidad de Crimen Organizado lidera el operativo orientado a desmantelar este brazo criminal.

Las autoridades esperan confirmar el número de detenidos y el decomiso final tras las intervenciones.

Durante los allanamientos, las autoridades hallaron un lujoso corral donde se mantienen varias cabezas de ganado, específicamente búfalos.

También se revisan varios vehículos de alta gama que tendrían compartimientos secretos para transportar drogas.

Las propiedades intervenidas son de gran extensión y algunas de ellas lucen lujosas en comparación con el resto de la comunidad.

Los agentes también inspeccionan camiones que formarían parte de la estructura logística del grupo.

La estructura familiar allanada en Guácimo de Limón estaba vinculada directamente con la organización liderada por Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”.

El grupo criminal también mantenía alianza con la organización de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”.