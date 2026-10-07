Allanan casa de Don Stockwell por supuesto lavado de dinero

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto a Fiscalía realiza múltiples allanamientos por supuesto lavado de dinero. El principal señalado es un hombre conocido como alias “Sobrino”.

¿Cuántos allanamientos se realizan?

Al menos 22 allanamientos.

Reconocidos productores de conciertos

Estarían implicados en la causa de alias “Sobrino” los reconocidos productores de conciertos Don Stockwell y Hugo Barboza.

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